Villarreal : Nicolas Jackson inarrêtable en Liga

Les semaines passent et se ressemblent pour le jeune attaquant sénégalais. Pour le compte de la 34e journée de Liga, Villarreal recevait l'Athletic Bilbao ce samedi. Les deux équipes sont engagées dans la course à l'Europe.



La rencontre va largement tourner à l'avantage du Sous-Marin Jaune qui l'a emporté sur le score de 5 buts à 1. Un résultat obtenu en partie grâce au doublé du jeune attaquant de 21 ans, Nicolas Jackson.



Le Sénégalais a inscrit son 9e but de la saison en championnat espagnol et son dixième toutes compétitions confondues. Mieux encore, il est sur une série de 6 buts lors des 4 dernières rencontres de Villarreal.



Un retour en grâce qui intervient au bon moment, étant donné que le club de la province de Castellón espère accrocher une place pour les compétitions européennes.