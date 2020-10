Villas-Boas à Frappart: « Tu n’as pas le niveau »

La scène a pu passer inaperçue en direct, dimanche soir, lors du match OL-OM: André Villas-Boas recevant un avertissement de la part de l’arbitre Stéphanie Frappart pour l’avoir ouvertement critiquée…







André Villas-Boas, une fois n’est pas coutume, a manqué de classe ce dimanche soir lors de l’affiche de la 6e journée de Ligue 1 entre l’OL et l’OM (1-1). Echaudé par le penalty sifflé contre son équipe peu après l’expulsion de Dimitri Payet, le coach marseillais s’en est verbalement pris à l’arbitre de la rencontre, Stéphanie Frappart.

« Il n’y a pas penalty là. Tu n’as pas le niveau, ce n’est pas normal », a-t-il notamment lancé de son banc à l’intéressée, laquelle a répliqué en lui assénant un carton jaune.





« Sur l’expulsion, il n’y a rien à dire »





A l’issue du match, en conférence de presse, le technicien portugais a pu reconnaître ses torts: « On a regardé les images à la fin et c’est vrai que si cette action du penalty se passe pour nous, on aurait voulu que le penalty soit sifflé. Donc c’est acceptable… Et sur l’expulsion, il n’y a vraiment rien à dire. Mais je la regrette quand même, car elle a changé nos plans. »





Sur le volet mercato enfin, AVB a confirmé que les choses allaient « évoluer encore ». « Je ne sais pas ce que je peux confirmer officiellement », ajoute-t-il à l’évocation des cas Cuisance (qui a atterri dans la soirée à Marseille) et Lopez (en partance pour Sassuolo). Cela tout en déplorant la « situation incroyable » engendrée par un marché qui « heureusement se finit demain ».