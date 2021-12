Vincent Kompany “dégoûté”: “On a subi des insultes racistes pendant tout le match”

Vincent Kompany

Vincent Kompany est apparu déconfit au micro d’Eleven Sports à l’issue de la rencontre entre le Club de Bruges et le Sporting d’Anderlecht. Pas pour des raisons sportives, puisque son équipe a plutôt fait un bon match à Bruges. Mais par le comportement de certains supporters du Club: le coach du Sporting a confié que son équipe et son staff avaient été insultés durant toute la rencontre par des fans brugeois.





Particulièrement touché, Vincent Kompany n’a pas souhaité partager son analyse d’après-match, comme il le fait d’habitude;. “Je ne vais même pas parler du match”, commence-t-il. “Mon sentiment après cette rencontre? C’est un sentiment de dégoût. Pendant tout le match, on s’est fait insulter. Avec mon staff et mes joueurs, on a subi des insultes racistes. Mais je préfère m’abstenir de tout commentaire, j’ai envie de me retrouver avec mon staff et de rester avec les gens qui comptent pour moi. On ne devrait plus vivre ça aujourd'hui.”





Quelques instants après l’interview du coach anderlechtois, le Club de Bruges a à son tour réagi sur les réseaux sociaux. “Le Club de Bruges, ses supporters, son staff, ses joueurs, ses collaborateurs et sa direction condamnent fermement toute forme de racisme. Ces individus ne sont pas représentatifs des normes et des valeurs de notre club et n’ont pas leur place au Jan Breydel.”