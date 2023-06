Vinicius et ses coéquipiers rendent hommage à Benzema

"Buts, rires, titres et, surtout, apprentissage". Le jeune Brésilien du Real Madrid Vinicius, comme d'autres de ses coéquipiers, a rendu hommage dimanche à Karim Benzema, dont le club a annoncé le départ en fin de saison.



"Benzvini, Vinzema... Peu importe. Le résultat a toujours été le même: buts, rires, titres et, surtout, apprentissage", a écrit Vinicius sur son compte Instagram officiel, sous diverses photos avec son capitaine.



"Quand le garçon de São Gonçalo, trop timide, est arrivé à Madrid en 2018, tu as été le premier à m'accueillir. Je n'oublierai jamais", a ajouté le jeune Brésilien, 22 ans. "J'ai grandi avec toi. Nous avons conquis l'Espagne, l'Europe et le monde ensemble. Et j'ai pu applaudir ton Ballon d'Or avec une grande fierté."



La complicité des deux hommes sur le terrain va prendre fin mais, poursuit Vinicius, "j'aurai toujours nos vidéos comme inspiration et souvenir d'une époque inoubliable". Et de conclure: "Karim, tu vas beaucoup nous manquer."



Rodrygo, autre Brésilien de l'effectif madrilène, y est également allé de son hommage: "KB9 !!! Merci beaucoup pour tous les moments que nous avons pu vivre ensemble! Merci pour chaque leçon, chaque but, chaque passe décisive, chaque titre gagné ensemble et même pour le privilège d'avoir participé à ton Ballon d'Or", a écrit Rodrygo sur ses réseaux sociaux.



"Tu as fait partie de nombreux rêves de ma vie, personnels et professionnels. Aujourd'hui, je ne peux que te souhaiter bonne chance et toujours beaucoup de bonheur. Tu es une référence!!!", a encore écrit le Brésilien.



"Au revoir capitaine !!! Pure magie", a lancé de son côté le défenseur central Nacho Fernández, tandis qu'Eder Militao écrivait: "Merci Karim! Ta belle histoire ici au Real Madrid sera éternelle. Je garderai tes conseils, ton amour et ton respect pour moi (...) Tu es une légende du football, du Real Madrid!".