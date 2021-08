Violation de l’article 22 : Vers une annulation de l'AG de la FSF

Alors que le ministre Abdoulaye Seydou SOW vient d’être réélu pour un 3ème mandat à la tête de la Ligue de Football Amateur (LFA), devant Ousmane Iyane Thiam, néanmoins, cette joie risque d’être de courte durée à cause d’une violation de l’article 22 qui porte sur les délégués et votes dans les statuts de la fédération sénégalaise de football.







L’article 22 précité, en son point e renseigne en détails du nombre de délégués et du nombre de voix dévolus aux groupements associés et groupes d’actions du football à l’occasion des votes.





Considérés comme groupements associés dans l’article 11 des statuts de la FSF, le Beach Soccer, football féminin et autres groupements associés bénéficient d’un délégué avec une voix chacun si on se réfère au point e de l’article 22.





Malgré toutes ces précisions, le comité électoral a accepté que les équipes de Beach-soccer et du football féminin bénéficient d’une voix par club.





Outre cette violation, une autre risque d’entacher le vote. En effet, selon l’article 4 du code électoral, la commission électorale devait être mise en place au moins 6 mois avant l’assemblée générale élective. Ce qui n’a pas été le cas. Puisque cette commission électorale dirigée par Me Seydou DIAGNE a été mise en place en avril 2021 et officiellement installée en juin. Elle est donc non conforme aux statuts.





Autant d’éléments qui pourraient pousser la FIFA à annuler ce scrutin surtout que, la même pratique devrait être utilisée pour l'élection de la présidence de la FSF, ce samedi au CICAD.





En effet, d’après les dispositions, l’article 11 qui a comme titre admission des membres de la FSF se détermine ci-après :





Article 11 Admission





1. Les membres de la FSF sont :





a) les clubs ;

b) la ligue de football amateur ;

c) les ligues régionales ;

d) les groupements associés (ONCAV, UASSU, football féminin, Beach football, le Futsal, le football corporatif, etc.) et groupes d’acteurs du football (joueurs, entraîneurs, arbitres, médecins, anciens internationaux, etc.).





Article 22 - Délégués et votes





1. L’Assemblée Générale comprend les délégués dûment mandatés par les membres et répartis de la manière suivante :

a) pour les clubs de la 1ère Division : 1 délégué par club avec 3 voix chacun ;

b) pour les clubs de la 2ème Division : 1 délégué par club avec 2 voix chacun ;

c) pour les clubs du Championnat national amateur : 1 délégué par club avec 1 voix chacun ;

d) pour chaque ligue régionale : 2 délégués avec une voix chacun ;

e) pour les groupements associés et groupes d’acteurs du football :

i) pour l’ONCAV : 2 délégués avec 1 voix chacun ;

ii) pour les autres membres : 1 délégué avec 1 voix chacun.