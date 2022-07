Violence dans les Navétanes: Matar Bâ appelle à la délation pour juguler le fléau

Des scènes de violences indescriptibles avaient perturbé la fin du championnat populaire, communément appelé navétanes, l’année passée. Dans certaines zones de la région de Dakar, les autorités avaient interdit la poursuite des compétitions.





Pour remédier à ces problèmes qui gangrènent les navétanes, le ministre des sports, Matar Bâ, qui présidait, ce jeudi, un Crd sur les phases nationales de l’Oncav qui doivent se tenir à Dakar, appelle à la délation des fauteurs de troubles.





‘’En plus du manque d’infrastructures et le nombre élevé de nos Asc, c’est la violence qui plombe le mouvement navétane. J’interpelle tous les acteurs, parce qu’en plus des sanctions et suspensions, il faut dénoncer les faiseurs de troubles pour qu’ils soient arrêtés et traduits devant la justice’’, a fait savoir le ministre des Sports.





Pour mettre fin à ce phénomène récurrent dans le sport, Matar Bâ demande aux acteurs du mouvement navétane à une meilleure organisation.