Virgil Van Dijk (Pays-Bas): "J'ai beaucoup de respect pour le Sénégal"

Présent à la conférence de presse de Liverpool (élite anglaise), ce lundi, en perspective du match de ce mardi, contre le Benfica Lisbonne en quarts de finale de la Ligue des Champions, Virgil Van Dijk s’est prononcé sur le tirage au sort du Mondial-2022. L’ancien joueur de Southampton et capitaine de la sélection néerlandaise estime que lui et ses coéquipiers devront relever le défi face aux Champions d’Afrique en titre.





« J’ai appelé Sadio Mané après sa qualification et nous avons rigolé sur la probabilité d’être dans le même groupe. Ce sont les Champions d’Afrique, des joueurs fantastiques, et j’ai énormément de respect pour le Sénégal et ce qu’ils ont accompli. Match d’ouverture à 10 heures ? Je ne sais pas qui a décidé mais ça va être difficile. A nous d’être prêts », a déclaré le joueur de 30 ans.