Virus: le Camerounais Ondoa licencié de son club belge après une fête clandestine

L'international camerounais, qui aura 25 ans dans huit jours et compte 41 sélections, s'est vivement défendu sur sa page Facebook, en français et en anglais.Il a jugé "scandaleux" d'avoir été prévenu de la mesure par "un courrier d'avocat", sans même être entendu par la direction du club."Je n’ai rien organisé du tout et ce n’était sûrement pas une 'lockdown party'" (expression utilisée pour désigner une soirée clandestine, NDLR), a affirmé le natif de Yaoundé, vainqueur de la CAN en 2017 avec les Lions indomptables.Le KV Ostende, 9e du championnat belge de football après 17 matches cette saison, a dénoncé mardi sur son site le "comportement égoïste et irresponsable" de Fabrice Ondoa, expliquant déployer beaucoup d'efforts pour que ses effectifs échappent à toute contamination, ce qui est le cas pour l'instant.Selon le club, c'est dans la nuit de samedi à dimanche que la police d'Ostende a été appelée pour tapage nocturne par des voisins d'Ondoa, sur une grande artère du centre-ville de la station balnéaire.Une dizaine de personnes se trouvaient dans son appartement, "piétinant les règles anti-corona" et certains "fêtards" s'en sont même pris "verbalement" aux policiers, assure le KV Ostende."Vu la gravité des faits, nous sommes contraints d'engager la procédure de licenciement à l'encontre de Fabrice Ondoa", souligne le président exécutif du club Gauthier Ganaye.Acheté au club espagnol de Séville à l'été 2018, Ondoa était pour la troisième année d'affilée sous contrat avec Ostende, mais n'avait pas encore joué un seul match cette saison, le club belge préférant aligner dans ses buts Guillaume Hubert, selon les médias belges.