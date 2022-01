Visa annulé par le gouvernement australien: Novak Djokovic demande à la justice de bloquer son expulsion

Novak Djokovic menacé d'expulsion en Australie

Alex Hawke, le ministre australien de l’immigration, a annulé le visa de Novak Djokovic “sur base de l’intérêt public”. Il a ajouté que le numéro un mondial risque d’être interdit d’entrée en Australie pendant trois ans. Novak Djokovic a demandé à la justice de bloquer son expulsion d’Australie.





Le Serbe de 34 ans continuait vendredi à s'entraîner à Melbourne dans l'espoir de conquérir un 10e titre à l'Open d'Australie, qui démarre lundi, et une 21e victoire en Grand Chelem, ce qui serait un record. Djokovic a admis avoir rempli incorrectement sa déclaration d'entrée en Australie, et n'avoir pas respecté les règles d'isolement après avoir été testé positif au Covid-19 en décembre. "Nole" avait été refoulé à son arrivée à Melbourne le 5 janvier et placé en centre de rétention. Mais ses avocats ont remporté une éclatante victoire le 10 janvier, en obtenant d'un juge qu'il rétablisse son visa et ordonne sa libération immédiate.





Jeudi, le tirage au sort de l'Open d'Australie a désigné le Serbe Miomir Kecmanovic, 78e mondial, comme l'adversaire de Djokovic au premier tour. Cette saga autour du champion de tennis comporte une charge politique très forte en Australie, dont les habitants ont enduré pendant près de deux ans des restrictions anti-Covid parmi les plus strictes au monde, et où des élections sont prévues d'ici mai.





“Erreur de jugement”

Alors que le variant Omicron se propage en Australie, le comportement de Djokovic après qu'il eut été testé positif au coronavirus en Serbie le 16 décembre a été scruté de près. Le joueur a notamment participé à des événements publics, sans masque, les 16 et 17 décembre à Belgrade, mais a affirmé qu'il ne se savait pas encore positif à ce moment-là.