Voici ce qu'a dit Jürgen Klopp à la mi-temps pour relancer Liverpool

Le match retour de la demi-finale de Ligue des Champions entre Liverpool et Villarreal démarrait mal pour les Reds qui étaient menés dès la 3e minute de jeu et qui rentraient aux vestiaires avec deux buts de retard, synonyme de prolongation. Présent en zone mixte après le match, Virgil van Dijk racontait ce que Klopp avait dit à la pause : «jouez au football ! Jouez à la manière de Liverpool, comme nous l'avons fait toute la saison ! Prenez le ballon, faites beaucoup de mouvements avec le ballon et derrière la dernière ligne. Avec la vitesse que nous avons, nous devons mélanger cela aussi, et nous avions besoin de montrer à quel point nous voulions aller en finale. En deuxième mi-temps, nous avons très bien joué.»



Le défenseur central hollandais le sait, la première période n'était pas au niveau, comme relayé dans les colonnes du Mirror : «nous n'avons pas assez joué au football. Quand nous avions le ballon, il n'y avait pas beaucoup de mouvement donc nous avons pris les mauvaises décisions.» Cependant, il estime également qu'après avoir décroché leur billet pour la finale de la Ligue des Champions au cours d'une saison qui pourrait être historique, il ne faut pas s'attarder sur ces 45 premières minutes : «si nous pensons à la première mi-temps alors que nous venons juste d'arriver à Paris, nous sommes sévères avec nous-mêmes, je pense. Ce que nous avons réalisé jusqu'à présent cette saison ne doit pas être considéré comme acquis et nous allons continuer. Nous avons encore deux belles semaines devant nous, alors nous allons en profiter et attendre de voir.»