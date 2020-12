Vote en faveur de Lewandowski : Le journaliste Salif Diallo répond aux critiques

Lors du vote pour désigner le meilleur joueur Fifa de l’année 2020, le journaliste sénégalais Salif Diallo a mis l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski en première position, suivi de Sadio Mané. Un choix que certains Sénégalais ne semblent pas comprendre. Ils reprochent donc au journaliste de l’Aps, ainsi qu’à Kalidou Koulibaly, qui a fait le même choix que Salif Diallo, d’avoir placé leur compatriote Sadio Mané derrière le Polonais.Mais pour le journaliste, le vote ne doit pas être une affaire de nationalité, il doit être objectif. « J’ai voté pour Lewandowski parce que pour moi, c’est le meilleur joueur de la saison 2019/2020. Donc, je n’ai pas hésité à le mettre en avant. Sadio Mané a fait une très bonne saison mais Lewandowski a été exceptionnel. En plus d’être exceptionnel, il a gagné tous les trophées mis en jeu aussi bien en Allemagne qu’en Europe. En Europe, il a gagné la Ligue des Champions et la Supercoupe. En Allemagne, il a gagné le championnat et la Coupe avec des statistiques exceptionnelles. Donc, pour moi, il n’y a pas photo entre Lewandowski et les autres », argumente-t-il, interrogé par Igfm.Salif Diallo refuse ainsi de changer les règles du jeu, tout simplement parce que son compatriote Sadio Mané est en lice. « On m’a choisi pour voter en tant que Sénégalais mais aussi en tant que journaliste. Donc, on a mis des critères en avant. Je ne vais pas déroger à ça. C’est comme si les gens me demandaient à ce que je fasse du népotisme, que je sois nommé Directeur Général quelque part dans une grande société africaine et je décide de prendre que des gens de mon village», renchérit-il.A ceux qui le critiquent, le journaliste rappelle qu’il y a une Sénégalaise secrétaire générale de la Fifa et Augustin Senghor est candidat à la Caf. Et que si la nationalité est mise en avant, peut-être que ces deux là n’auraient aucune chance d’accéder à ces postes.