Vote lors de “Fifa The Best” : Aliou Cissé éteint la polémique

Lors de Fifa The Best, Aliou Cissé a classé Sadio Mané à la troisième place, lui préférant Lionel Messi et Achraf Hakimi. Un vote qui a suscité quelques controverses.







Le sélectionneur national a profité de la publication de la liste des joueurs sélectionnés pour les matchs Sénégal vs Mozambique pour apporter pour revenir sur cette controverse. “Je me suis basé sur la coupe du monde pour faire mon choix, a-t-il expliqué. Sadio Mané fait partie des meilleurs joueurs du monde”.