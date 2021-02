VSD des Lions : Keita Baldé retrouve des couleurs, les Lions pas trop vernis ce weekend

Les footballeurs sénégalais d'Europe n'ont pas été trop flamboyants ce weekend. Sadio et les Reds ont été humiliés par City et Boulaye Dia n'a pas pu éviter la défaite de Reims à Lorient. L'une des rares satisfactions est le 4e but de la saison de Keita Baldé.







Angleterre

Sadio Mané n'a pas empêché la déroute des siens face à Man City (1-4). Le Sénégalais a disputé toute la rencontre sans réellement être influent.





Edouard Mendy n'a pas réalisé un nouveau clean-sheet mais, son Chelsea s'est offert Sheffield (1-2). Une bonne opération pour les Blues qui reviennent à 1 point de la quatrième place synonyme de qualification en C1.





Crystal Palace et Kouyaté joueront Leeds demain en clôture de cette 23e journée.





Espagne





Pape Kouli Diop et Eibar ont perdu (2-1) à Osasuna.





Italie





Naples a perdu à Genoa (2-1) en l'absence de Koulibaly, testé positif au Covid-19.





Sampdoria s'en est remis à un but de Diao Baldé Keïta pour arracher le match nul (1-1) devant Benevento.





France





Monaco de Krépin Diatta a dominé (3-4) Nîmes de Moussa Koné, ce dimanche. Les deux jeunes sénégalais ont disputé la partie.

Avec un Gana Gueye en forme, le PSG a terrassé (2-0) l'OM pour ce qui était le 100e classique. Sans Sabaly blessé, Bordeaux a perdu (2-1) à Brest. Boulaye Dia et Reims ont perdu (1-0) à Lorient.





Turquie





Sans Mbaye Diagne parti en Angleterre, Galatasaray a battu (1-0) Fenerbahçe. Papiss Cissé est entré en jeu à la 63e minute.





Pape Alioune Ndiaye transféré en Arabie Saoudite, Alassane Ndao et Karagumruk ont pris le dessus sur Istanbul Basaksehir de Demba Bâ. L'ex joueur de Chelsea est entré en fin de match.