VSD des Lions : Keita Baldé sur sa lancée, Ismaila Sarr en feu, Képa préféré à Mendy

Ce weekend des Lions du Sénégal a été l'occasion pour Keita Baldé de confirmer sa bonne forme du moment. Tout le contraire de Sadio Mané et les Reds, battus 3-1 à Leicester. Ismaila Sarr a fait parler de lui avec une prestation XXL.











Angleterre





Après la déroute contre Man City (1-4) lors de la précédente journée, Sadio Mané et les Reds ont de nouveau sombré sur la pelouse de Leicester (3-1). Le Sénégalais ne s'est pas montré décisif malgré sa grosse débauche d'énergie sur le front de l'attaque. Ismaila Sarr a été décisif lors du large succès de Watford ce samedi (6-0) devant Bristol City de Famara Diédhiou. Le Sénégalais a offert 2 passes décisives et marqué 2 buts. Edouard Mendy et Chelsea ont chipé la 4e place à Liverpool en battant (2-0) Newcastle. Kepa a été titularisé à la place de Mendy. Crystal Palace et Kouyaté ont pris l'eau face à Burnley (0-3). Palace est à la 14e place du classement. Mbaye Diagne a marqué son premier but sous le maillot de West Bromwich lors du match nul (1-1) contre Man U.





Espagne





Eibar et Valladolid se sont quittés bons amis (1-1). Pape Kouli Diop a disputé toute la rencontre.





Italie





Sans Koulibaly (testé positif au Covid-19), Naples a battu la Juve à Genoa (1-0) en l'absence de Koulibaly. Naples est 6e. Sampdoria a battu Fiorentina (2-1) grâce au 5e but de Diao Baldé Keïta cette saison en championnat. La Samp' remonte à la 9e place.





France





Monaco et Krépin Diatta ont concédé le nul (2-2) devant Lorient. Le jeune sénégalais n'a pas été tranchant et a été remplacé à la pause. En grande forme, Gana Gueye a joué un rôle déterminant lors de la victoire (2-1) du PSG face à Nice. Boulaye Dia et Reims ont partagé les points face à Lens (1-1). Le Sénégalais n'a plus marqué en Ligue 1 depuis le 9 janvier passé.





Turquie





Fenerbahçe a battu Karagumruk d'Alassane Ndao (2-1) grâce à un but de Mame Baba Thiam. Son compatriote, Papiss Cissé est resté sur le banc toute la partie. Fenerbahçe est 2e avec le même nombre de point que le leader Galatasaray. Gaziantep-bbk a dominé Goztepe (2-1). Djilaboji a inscrit le premier but de la rencontre en faveur de Gaziantep. Du côté de Goztepe Lamine Gassama et Chérif Ndiaye ont été titularisés.