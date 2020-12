VSD des Lions : Les buteurs sénégalais à la fête, Mané, Gana et Mendy frustrés...

Les buteurs sénégalais d'Europe ont été chauds ce weekend. Krépin Diatta a marqué son 7e but de la saison tandis que Mbaye Niang et Moussa Konaté ont ouvert leur compteur buts.







Angleterre

Crystal Palace et Kouyaté ont arraché le nul (1-1) devant Tottenham de José Mourinho. Palace occupe la 7e place. Kouyaté a disputé l'intégralité de la rencontre. Auteur d'un début de saison remarquable, Edouard Mendy a concédé un pénalty sur une sortie manquée. La sentence a été transformée par Sigurdsson. Les Blues manquent l'occasion de prendre la tête du classement.





Sadio Mané et les Reds ont aussi manqué l'occasion de prendre la tête, ils ont été accrochés (1-1) par Fulham. Avant la rencontre, Craven Cottage a rendu hommage au défunt lion, Pape Bouba Diop.









Espagne









Pape Kouli Diop et Eibar ont accroché (1-1) le leader Sociedad. Au classement, Eibar se donne de l'air et est à la 9e place.





Italie





Naples a battu (2-1) la Sampdoria. Koulibaly comme souvent a assuré la défense. Du côté de la Samp', Diao Baldé toujours blessé n'a pas fait le déplacement. Naples revient à 4 points du leader Mikan.









France





Habib Diallo n'a pas manqué ses retrouvailles avec le FC Metz. Le Sénégalais a offert le but d"égalisation à Thomasson (2-2). Opa Ngette avait placé les Messins devant (2-1).





PSG a perdu (0-1) devant Lyon au Parc des Princes. Gana Gueye est entré en jeu à la 66e minute. Le PSG perd la première place au profit de son adversaire du soir et Lille.





Bordeaux de Sabaly a perdu (2-1) à Lille. Le latéral sénégalais a été remplacé à la 83e minute. Mbaye Niang a retrouvé le chemin des filets en marquant l'unique but du match entre Rennes et Nice. C'est son premier but cette saison en championnat. Son club retrouve le sourire après une période difficile. Moussa Konaté a aussi marqué son premier but avec Dijon en égalisant contre Nantes (1-1). Les Dijonnais sont toujours derniers de Ligue 1.





Malgré la titularisation de Moussa Koné, Nimes a été sévèrement battu par Lorient (3-0). Les nîmois sont barragistes.





Turquie





Fenerbahçe a sombré (0-3) à domicile face à Malatyaspor. Papis Cissé a disputé l'intégralité de la rencontre. Au classement Fenerbahçe est à 3 points du leader Alanyaspor, victorieux (2-1) de besiktas malgré le carton rouge de Babacar Khouma.





Karagumruk de Pape Alioune Ndiaye et Alassane Ndao a sombré (3-1) devant Hatayspor de Mame Biram Diouf. Pan a été exclu en fin de match pour contestation.





Belgique





Krépin Diatta a inscrit son 7e but de la saison lors de la victoire (2-0) de Bruges à Royal Antwerp. Le Club Bruges occupe la première place. Charleroi de Mamadou Falll a battu (2-1) ST. Truidense. Le sénégalais a inscrit le premier but de son équipe.