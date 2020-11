VSD des Lions : Mendy égale Cech, PAN brille, Sabaly décevant...

Ce weekend n'a pas été l'un des meilleurs pour les footballeurs sénégalais d'Europe. Par Contre, Mendy continue d’affoler le monde en égalant une performance de Petr Cech.





Angleterre





Edouard Mendy affiche déjà des statistiques affollantes. Le Sénégalais est devenu, hier, samedi, le premier gardien depuis Petr Cech en 2004, à aligner 4 cleen sheets de rang en championnat. C'est son quatrième cleen sheet en cinq rencontres. Chelsea a dominé sans surprise Burnley (0-3).





Timides comme rarement, Sadio Mané et les Reds sont seuls leaders à l'issue de cette 7e journée de Premier League, après leur victoire devant West Ham (2-1). Crystal Palace et Kouyaté ont perdu (2-0) à Wolverhampton. Kouyaté a signé sa 7e titularisation.





Espagne





Pape Kouli Diop et Eibar ont perdu à domicile devant Cadiz. Au classement, ils régressent à la 15e place.





Italie





Naples a été surpris par Sassuolo sur son terrain (0-2). Koulibaly, capitaine du soir, n'a pu empêcher la déroute des siens. Diao Baldé Keïta est rentré à l'heure de jeu dans le derby de Gênes entre la Sampdoria et le Genoa (1-1).





France





L'attaquant Lamine Gueye a propulsé Metz à la sixième place de la Ligue 1 en marquant l'unique but de la rencontre contre Nîmes (1-0). Du côté nîmois, Moussa Koné n'a pas été trop inspiré sur le front de l'attaque. À l'image de son attaquant sénégalais Moussa Konaté, Dijon a été muet offensivement, ce dimanche contre Lorient (0-0).





Gana Gueye et le PSG continuent d'asseoir leur domination en battant (0-3) Nantes. Le Stade de Reims de Boulaye Dia a battu (2-1) Strasbourg d'Habib Diallo et Kamara. Le néo gardien sénégalais a concédé un but contre son camp. Sabaly et Bordeaux ont pris l'eau à Monaco (4-0). Le Sénégalais à l’image de son équipe a été très décevant.





Turquie





Galatasaray et Mbaye Diagne ont terrassé Ankaragucu (1-0). Titularisé pour la deuxième fois de la saison, Diagne n'a toujours pas trouvé le chemin des filets cette saison. Karagumruk de Pape Alioune Ndiaye et Alassane Ndao ont régalé ce weekend en Turquie. Karagumruk s'est imposé (5-1) face à Erzurumspor. Pape Alioune Ndiaye s'est offert un doublé alors que Alassane Ndao a participé à la fête en marquant le quatrième but de son équipe.