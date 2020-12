VSD des Lions : Sadio frustrés malgré son but, Gana retrouve des couleurs...

Le week-end des footballeurs sénégalais d'Europe a été mitigé. Gana a retrouvé son jeu, Sadio et Mame Birame ont retrouvé le chemin du but.







Angleterre

Sadio Mané a retrouvé le chemin des filets en marquant son 5e but de la saison lors de la démonstration des Reds contre Crystal Palace (7-0). L'enfant de Bambaly qui a d'abord offert une passe décisive sur le premier but, a été remplacé par Salah à la 57e. Un choix tactique que n'a pas aimé le sénégalais. Liverpool creuse l'écart au classement et relègue Leicester (2e) de 4 points. Du côté de Palace (13e), Kouyaté a été sorti après l'heure de jeu.





Espagne





Eibar de Pape Kouli Diop défiait le Real de Madrid. Ils ont perdu (3-1). Le Sénégalais est sortie à 84e minute. Au classement ,Eibar est à la 14e place.





Italie





Naples a perdu (2-0) à Lazio. Les napolitains sont 5e de Série À. Sampdoria de Diao Baldé Keïta a triomphé (3-1) devant Crotone. L’ex monégasque de retour de blessure est resté sur le banc toute la partie. La Samp' occupe la 10e place.





France





Strasbourg a perdu (0-2) contre Bordeaux de Sabaly, ce dimanche. Habib Diallo est resté muet.

Gana Gueye et le PSG ont concédé le nul à Lille (0-0). Ils sont 3e de ligue 1 derrière Lyon et Lille. Le Sénégalais a rendu une copie assez propre.





Sidy Sarr, aligné d'entrée contre Saint-Etienne, a été remplacé à la 68e. Son équipe a arraché le nul (2-2) chez les Verts.

Moussa Koné a aussi fait son entrée du côté de Nîmes en fin de match. Nimes est 18e et barragiste.

Opa Nguete inscrit son 3e but de la saison lors de la victoire (0-2) de Metz à Lens. Le club messin est 10e de Ligue 1.





Boulaye Dia est resté muet lors du match nul (1-1) de Reims contre Marseille.





Sans Gomis, Rennes a battu (0-3) Lorient. Mbaye Niang est rentré en fin de match pour les rennais.









Turquie





En ouverture de la Super Lig, Karagumruk de Alassane Ndao a battu (2-1) Galatasaray de Mbaye Diagne, ce vendredi. L'ex joueur de DSC a d'abord ouvert le score avant l'égalisation de Diagne qui porte son total de buts à 5 cette saison.





Fenerbahçe de Cissé a aussi perdu (3-1), à Gaziantep. Tout comme le leader Antalyaspor défait (1-0) à Denizlispor.





Hatayspor s'en est remis à un but de Mame Biram DIouf pour battre Gotepze de Lamine Gassama et Cheikh Ndiaye. Les deux Sénégalais ont démarré la rencontre.