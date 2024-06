Vue aérienne : Les images inédites du stade Léopold Sédar Senghor de Dakar en chantier

Le stade Léopold Sédar Senghor (ex Amitié) fait peau neuve. Lancés en juin 2022 après plusieurs mois de retard dû à la pandémie de Covid-19, les travaux de réhabilitation de l’infrastructure sportive avancent à pas de géant, comme on peut l’apercevoir dans ces images aériennes du chantier.











Symbole de l’amitié sino-sénégalaise, ce stade est un don de la Chine inauguré le 31 octobre 1985, avec une capacité d’accueil de 60 000 places. Des standards qui seront améliorés dans ce projet de réhabilitation qui fera du stade, l’un des sites des jeux Olympiques de le Jeunesse (JOJ) qui se tiendront au Sénégal en 2026.













Le stade qui répondra -après sa réhabilitation complète- aux standards internationaux en matière d’infrastructure sportive, sera totalement modernisé aussi bien sur le plan de la fonctionnalité que de la sécurité. Les travaux ont consisté : au renforcement de la structure principale du stade, la reconstruction de la tribune et l’installation de 60 000 sièges, la reconstruction du terrain d’athlétisme qui sera de niveau 1 pour répondre aux normes de l’IAAF, le renforcement de l’éclairage, la mise à niveau du système de climatisation et d’aération et la rénovation de toutes les salles, notamment de la salle d’accueil et du salon VIP.









Le tout, pour un coût global de 20 milliards de francs CFA. La date de livraison est prévue pour le 14 avril 2025.