Watford : Combien vaut Ismaïla Sarr sur ce mercato ?

Du Sénégal à la France et depuis un an, au Royaume-Uni, Ismaïla Sarr poursuit l’apprentissage vers les sommets du football. Le talentueux ailier de 22 ans a quitté le Stade Rennais la saison dernière, pour rejoindre Londres et le club de Watford, contre une indemnité sur le transfert, de 30 millions d’euros, pour le club breton. Un an plus tard, les Hornets sont relégués en Championship, mais l’ex-joueur messin n’a rien perdu de sa valeur. Sportive et financière.







Ismaïla Sarr est aussi cher sinon plus sur le mercato qu’il y a un an







Une preuve étant l’intérêt supposé ou réel, des Reds de Liverpool. Les champions d’Angleterre, envisageraient-ils d’associer Sadio Mané à Ismaïla Sarr ? Les deux hommes ont en commun d’être passé entre les murs de Génération Foot, la pouponnière à champions du FC Metz, au Sénégal. Sarr n’a pas encore ni le pédigrée, ni la cote sur le marché de son aîné. Mais le potentiel, probablement. Présentement, il est estimé à près de 25 millions d’euros par Transfermarkt, et un peu plus – à la hauteur des 30 millions du coût de son transfert -, pour le Football Benchmark de KPMG. Il est par contre valorisé plus cher, entre 50 et 70 millions d’euros sur ce mercato, par les chercheurs de l’Observatoire du football.









Quatre ans de contrat avec Watford, mais une situation sportive qui se complique







Cela, en conséquence de quatre saisons contractuelles, à honorer pour le joueur, ou compenser pour un club acheteur. Ismaïla Sarr a signé le maximum avec Watford, il s’est engagé jusqu’au terme de la saison 2024. Il lui rapporte près de 215 000 euros bruts mensuels, le joueur est à ce titre l’un des cadres de son collectif. Etant clairement le, joueur le plus bankable de son équipe, Sarr sera difficilement retenu cet été, en cas d’offre suffisante, et alors que les frelons ont besoin de liquidités.