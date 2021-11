Week-end des Lions : Sadio Mané dompte Arsenal, Ismaila Sarr bourreau de Manchester United…

Liverpool de Sadio Mane buteur

Liverpool n’a fait qu’une bouchée d’Arsenal samedi dernier en s’imposant 4 buts à 0. Watford et Ismaila Sarr ont humilié Manchester United et sa panoplie de stars. En Italie, Diao Baldé Keita retrouve les chemins des filets en beauté.





Premier League





S’il y a un match qu’il ne fallait pas manquer ce week-end en Premier League, c’est bien le match qui opposait Liverpool à Arsenal. Les Gunners sur une bonne dynamique en championnat (3 victoires d'affilée) veulent confirmer leur état de forme à Anfield. Mais tout ne va pas se passer comme ils le souhaitent. Les Reds vont littéralement marcher sur les hommes de Mikel Arteta en s’imposant sur le score de 4 buts à 0. Premier buteur de la rencontre, Sadio Mané à inscrit sa 7e réalisation de la saison. Il est deuxième dans le classement des meilleurs canonniers du championnat avec 4 pions en moins que son coéquipier Mohamed Salah qui compte 11 buts.





Un peu plus tôt dans la journée, Watford de Ismaila Sarr recevait Manchester United d’Ole Gunnar Solskjaer sur un siège éjectable. Les Hornets emmenés par un Ismaila Sarr des grands soirs vont démarrer pied au plancher et obtenir un pénalty à la 6e minute de jeu. L’international sénégalais va se charger d’exécuter cette tâche mais sa frappe trop molle sera détournée par David De Gea. Mais après vérification, l’arbitre du match prend la décision de faire retirer le match, la faute à un joueur de Watford qui était dans la surface au moment où Ismaila Sarr tirait le pénalty. Deuxième chance pour l’ancien Messin, il choisit le même côté, De Gea aussi, pénalty, frappe encore ratée pour Sarr. Les Hornets vont redoubler d’efforts et réussir à inscrire le premier but de la rencontre à la 28e minute. Malgré son manque de chance en début de match, Ismaila Sarr marque le 2e but d’une belle frappe sur le côté droit à l’intérieur de la surface. Malheureusement pour lui, après une faute du défenseur des Red Devils, Maguire, Ismaila Sarr cède sa place à la 68e minute. Sa sortie n’a pas eu un impact négatif sur son équipe, bien au contraire, les hommes de Claudio Ranieri vont mettre 2 buts supplémentaires et s’imposer sur le score de 4 buts à 1. La défaite de trop pour le coach de Manchester United qui a été évincé à la suite de ce match.





Chelsea, le leader de Premier League, se déplaçait sur la pelouse de Leicester. Les Blues n’éprouveront pas de difficultés à se défaire des Foxes et en s’imposant sur le score de 3 buts à 0. Présent dans les buts, Edouard Mendy, ‘’The Wall’’ (le mur), a réalisé son 7e clean sheet de la saison, qui porte son total à 35 clean sheet en 60 matchs.





Grâce à cette victoire, Chelsea conserve sa première place avec 29 points, suivi de Manchester City qui compte 3 points de moins. Liverpool reprend la 3e place avec 25 points. Après son succès, Watford sort de la zone rouge et occupe la 16e place avec 13 points.





Ligue 1





La 14e journée de Ligue 1 débutait vendredi soir avec la rencontre opposant l’As Monaco à Lille. Titulaire sur la droite, Kreppin Diatta va réduire le score à la 41e minute (2-1) pour Monaco. Mais le feu-follet sénégalais va sortir au retour des vestiaires à cause d’une blessure. Les Monégasques vont tout de même recoller au score par l’intermédiaire de Wissam Ben Yedder à la 83e minute. Le FC Metz, de Ibrahima Niane et Pape Matar Sarr titulaires, recevait Bordeaux de Mbaye Niang remplaçant. Oppa Nguette, qui avait démarré sur le banc, va s’illustrer en marquant 2 buts. Le Sénégalais retrouve le chemin des filets après 11 mois de disette en grande partie liée à des blessures. Avec Idrissa Gana Gueye et Abdou Diallo, le Paris Saint-Germain recevait le Football Club de Nantes. Les Parisiens s'imposent 3 buts à 1. L'événement de ce match est la première réalisation de Lionel Messi en Ligue 1. L’affiche du dimanche opposait l’Olympique Lyonnais à l’Olympique de Marseille. Mais la rencontre n’ira pas jusqu’au bout à cause de jets de projectiles. A la 3e minute, Dimitri Payet reçoit une bouteille à la tête alors qu’il s’apprêtait à tirer un corner. Arrêté momentanément dans un premier temps par l'arbitre, le match ne reprendra jamais.





Au classement, le PSG est toujours solide leader de Ligue 1 avec 37 points, talonné par l’OGC Nice qui compte 26 points et le Stade Rennais, d’Alfred Gomis, complète le podium avec un point de moins que les aiglons. Dans la zone rouge, Clermont (13 points), Saint-Etienne (12 points) et Metz (9 points).





Série A





La sensation sénégalaise de ce week-end en Italie est bien Diao Baldé Keita. Le Sénégalais a inscrit son troisième but en championnat sous les couleurs de Cagliari et de quelle manière. Après un travail remarquable de son coéquipier sur la droite conclu par un centre, D.B. Keita va catapulter le ballon au fond des filets grâce à un retourné (40e minute). Son équipe va finalement concéder le match nul, 2 buts partout. La rencontre tant attendue en Série se jouait dimanche et opposait l’Inter 3e à Naples 1e. Les Napolitains emmenés par Kalidou Koulibaly, vont s’incliner sur le score de 3 buts à 2. Première défaite en championnat pour le Napoli.





Une défaite des Napolitains qui n’a pas eu d’incidence au classement puisqu’ils conservent la première place à égalité de points avec le Milan Ac (32 points). Les Rossoneri (Fodé Ballo Touré n’a pas joué) ont été défaits par la Fiorentina (4-3). Grâce à leur victoire, l’Inter Milan garde sa 3e place et se rapproche un peu plus des deux de devant. Cagliari de Diao Baldé est toujours en ballotage défavorable et occupe l’avant dernière place du classement avec 7 points





Süper Lig





Mame Biram Diouf et Hataspor accueillaient Antalyaspor. Hatay va remporter ce match sur la marque de 3 buts à 1, Mame Biram Diouf a participé à la fête en inscrivant le 3e but du Match son 6e en championnat. Deux autres sénégalais se sont illustrés en Super Lig, il s’agit de Babacar Khouma et Famara Diédhiou. Les deux Sénégalais ont marqué les deux buts de Alanyaspor lors de la rencontre contre le Besiktas.