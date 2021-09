Week-end des Lions : Sadio mané puissance 100, Diao Baldé le réveil...

Week-end de lions du football

En Ligue 1, le FC Metz et sa colonie sénégalaise se déplaçaient à Strasbourg chez Habib Diallo pour un derby bouillant. A Marseille, Bamba Dieng honorait sa deuxième titularisation dans ce championnat contre le Stade Rennais d'Alfred Gomis. En Angleterre, Sadio Mané affrontait Cheikhou Kouyaté. En Italie, Cagliari de Diao Baldé Keïta croisait le fer face à la Lazio Rome. Et plein d'autres joueurs sénégalais qui ont marqué ce week-end dans leurs clubs respectifs.





La 6e journée de Ligue 1 a débuté ce vendredi 17 septembre. Au programme, le derby entre le Racing Club de Strasbourg et le FC Metz. Les deux équipes souhaitent se relancer après leurs défaites lors de la précédente journée. Du côté strasbourgeois, on a fait confiance à Habib Diallo en attaque. Du côté Messin, 3 Sénégalais étaient alignés d'entrée. Frédéric Antonetti a renouvelé sa confiance à Ibrahima Niane à la pointe de l'attaque, épaulé sur le côté gauche par Papa Ndiaga Yade et au milieu du terrain, il y avait la présence du prodige sénégalais Pape Matar Sarr. Tout s'est joué en première période.





Après un premier but sur pénalty d'Ajorque, Habib Diallo a inscrit un doublé (26e et 40e). Metz n'a pas montré grand chose surtout offensivement. Et c'est fort logiquement qu'Ibrahima Niane est sorti au retour des vestiaires (46e). Frédéric Antonetti, le coach messin, n'a pas épargné son attaquant en conférence de presse. ''Niane, il faut qu'il se remette en question. Il a fait des bonnes choses mais un attaquant, ça donne le ton. Si on est au ralenti dans un match comme ça, on ne peut pas jouer au football. Il faut beaucoup plus de détermination. Cela part de devant. Introuvable... à partir de là, c'est très compliqué.'' a déclaré l'entraîneur du FC Metz.





Le dimanche, l'Olympique de Marseille recevait le Stade Rennais. Le minot, Cheikh Bamba Dieng était de nouveau présent dans le onze titulaire olympien. En face de lui, Alfred Gomis retrouvait sa place de titulaire dans les cages rennaises. En première période, les hommes de Jorge Sampaoli vont se créer plusieurs occasions mais ne vont pas les concrétiser. À l'image du face-à-face entre Cheikh Bamba Dieng et Alfred Gomis qui a tourné à l'avantage du portier sénégalais à la 5e minute de jeu. Ce n'était que partie remise pour l'ancien joueur de Diambars. À la 49e, sur centre parfaitement exécuté par Pol Lirola côté droit, Bamba Dieng, vient couper ce ballon de la tête devant Loïc Badé au premier poteau et conclure avec de la réussite ! 3e but en ligue 1 pour le jeune attaquant sénégalais. Le deuxième but marseillais est l'œuvre du marocain Amine Harit (72e) qui a profité de deux contres favorables avant de battre Alfred Gomis pas irréprochable sur ce coup. 2-0, la messe est dite.





Le choc de cette 6e journée était le match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Un match qui a tourné à l'avantage des parisiens qui ont gagné au forceps (2-1). Du côté du PSG, Idrissa Gana Gueye a joué tout le match. Et comme à son habitude, il a livré une très belle prestation en étant omniprésent au milieu de terrain et précieux à la récupération.





Au classement, le PSG est solide leader avec 18 points talonné par l'Olympique de Marseille (avec 13 points) qui compte un match en moins. Strasbourg pointe à la 12e place avec 7 points. Ça ne va pas pour le FC Metz qui est dernier avec 3 petits points.









Sadio Mané dans la légende, Ismaila Sarr sauveur





En Premier League, on jouait la 5e journée du championnat. Liverpool de Sadio Mané recevait Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté. Le numéro 10 sénégalais qui court derrière un record avec les Reds va être récompensé. A la 49e minute, l'attaquant sénégalais a jailli, après une tête de Salah arrêtée par le gardien de Palace, pour conclure d'une frappe du pied droit à bout portant. Grâce à cette réalisation, Sadio Mané a inscrit son 100e but toutes compétitions confondues avec Liverpool. Il est également devenu le premier joueur de Premier League à marquer pour la neuvième fois de rang contre le même adversaire. Mohamed Salah et Naby Keita ont corsé l'addition. Victoire 3-0 pour les hommes de Jürgen Klopp.





Au même moment, Norwich City recevait Watford. Ismaila Sarr, titulaire en attaque, va délivrer son équipe. Alors que le score était d'un but partout, le Sénégalais a inscrit un doublé (63e-81e) et permet à Watford de l'emporter sur le score de 3 buts à 1.





L'affiche phare de ce week-end en Angleterre, était celle qui opposait Tottenham à Chelsea. Edouard Mendy a été écarté pour ce match, remplacé par Kepa. Le coach de Chelsea, Thomas Tuchel, a justifié ce choix en disant que le gardien sénégalais aurait été touché lors du match de la Ligue des Champions contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Les Blues l'emportent finalement sur la marque de 3 buts à zéro. Les coéquipiers d'Édouard Mendy sont leaders avec 13 points. Liverpool est deuxième avec le même nombre de points. Watford d'Ismaila Sarr sort de la zone rouge avec ses 6 points et se retrouve à la 11e place. Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté est 14e avec 5 points.





Boulaye Dia n'y arrive toujours pas









Aligné pour son 6e match cette saison, Boulaye Dia court toujours derrière son premier but en compétition officielle avec Villarreal. Et pour cette 5e journée de Liga son équipe Villarreal se déplaçait du côté de Majorque d'Amath Ndiaye Diédhiou, lui aussi titulaire. L'ancien rémois a raté deux occasions franches dans ce match. Il a écopé d'un carton jaune à la 53' et a cédé sa place à Paco Alcacer à la 54'. Rien à signaler dans l'équipe adverse. Math Ndiaye, n'a pas été dans son match. Lui aussi remplacé à la 60e minute. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager (0-0).





C'est un autre Sénégalais pas très connu du grand public qui s'est illustré. Il s'agit de Pathé Ciss, milieu de terrain du Rayo vallecano. Il a participé à la large victoire de son équipe contre Getafe (3-0) en inscrivant un but.





Dans cette Liga, le Real Madrid est premier avec 13 points suivi par son rival de l'Athlético qui compte 11 points. Majorque d'Amath Ndiaye Diédhiou occupe la 8e place avec 8 points et Villarreal de Boulaye n'a que 4 points et se trouve à la 14e place.





Diao Baldé Keita ouvre son compteur buts.





Transféré définitivement vers Cagliari lors du dernier mercato d'été, Diao Baldé Keita souhaite relancer sa carrière à 25 ans. Titularisé pour la deuxième fois cette saison, il faisait face à son ancien club la Lazio Rome. Le Sénégalais a inscrit le but du 2-1 dans ce match à la 62e minute. Il a cédé sa place à la 74e minute. Le club romain a réussi à recoller au score à la 82e (2-2).





Il est le seul sénégalais à s'être démarqué en Série A. Les latéraux Ibrahima Mbaye (Bologne) et Fodé Ballo Touré (AC Milan) n'ont pas pas foulé la pelouse lors des rencontres de leurs différents clubs. Naples de Kalidou Koulibaly se déplacera ce lundi 20 septembre du côté de l'Udinese.





Les deux premières places de cette Série A sont pour l'instant occupées par les deux clubs milanais qui comptent le même nombre de points (10 points). Naples 3e avec 9 points, peut prendre seul la tête de ce championnat en s'imposant contre l'Udinese ce lundi. Cagliari de Diao Baldé Keita est 19e du championnat avec 2 points.





En bref : Ligue 2, Championship et Super Lig





Après son départ avorté lors du dernier mercato d'été, Moussa Koné a fait son retour sur les terrains avec Nîmes contre Amiens d'Aliou Badji pour la 8e journée de Ligue 2. Ce dernier était titulaire tandis que l'attaquant sénégalais de Dijon commençait sur le banc. Très mal embarqués dans ce match, les Amiénois étaient menés 2-0. Aliou Badji a réduit le score à 2-1. Entré à la 69e minute, Moussa Koné a célébré son come-back en inscrivant le but du 3-1 en faveur du Nîmes Olympique. Les carottes semblaient être cuites. Mais c'était sans compter la détermination des Amiénois qui reviennent en toute fin de match à 3 buts partout.





En Championship ce samedi, Abdallah Sima honorait sa première titularisation avec Stoke City contre Derby pour le compte de la 7e journée. Il n'a pas pu faire la différence. Il est sorti à la 59e minute et son équipe s'est inclinée 2-1. Défaite aussi des Queens spark Rangers de Timothy Dieng 2 buts à 1 contre Bristol City.





Mame Biram Diouf a de nouveau marqué pour Hatayspor ce dimanche face à Kayserispor, dans le cadre de la 5e journée de Super Lig. Deuxième but de la saison pour l'ancien mancunien.