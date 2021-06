Wijnaldum (Pays-Bas) en appelle à l'UEFA à propos du racisme

Georginio Wijnaldum, le capitaine des Pays-Bas, qui affronteront les Tchèques à Budapest en huitièmes de finale de l'Euro, demande à l'UEFA d'intervenir en cas d'incident raciste. Et n'exclut pas de quitter la pelouse si cela devait arriver.



Alors que les Pays-Bas affronteront la République tchèque à la Puskas Arena de Budapest, dimanche en huitièmes de finale de l'Euro, Georginio Wijnaldum a demandé l'aide de l'UEFA en cas d'insultes racistes. « J'y ai réfléchi : tu joues en Hongrie, tu fais quoi si ça arrive ?, a-t-il expliqué jeudi à la presse en visioconférence. Et si les supporters adverses le faisaient exprès parce qu'ils savent que tu vas quitter la pelouse et qu'ils pourraient avoir match gagné ? Je pense que c'est à l'UEFA de prendre cette décision (d'interrompre le match), pas aux joueurs. L'UEFA doit dire : ce n'est pas possible, on ne peut pas accepter cela. Elle doit se rendre compte que si elle ne le fait pas, elle fait reposer une grande responsabilité sur les joueurs. L'UEFA doit protéger les joueurs. »

« Si quelque chose comme ça se produit dimanche, je pourrais quand même quitter le terrain »

Par le passé, le capitaine des Oranje avait annoncé qu'il serait capable de quitter le terrain si cette situation lui arrivait un jour, et il est revenu sur cette problématique en cas d'incident à la Puskas Arena, un stade où des cris racistes avaient été entendus en début de tournoi. « J'ai commencé à revoir ma position mais je vais être honnête : c'est ce que je pense aujourd'hui, ajoute le nouveau joueur du PSG. Je n'en ai jamais fait l'expérience et j'espère ne jamais avoir à le faire. Mais si quelque chose comme ça se produit dimanche, je pourrais quand même quitter le terrain. »





Un brassard arc-en-ciel siglé du message « One Love »





Par ailleurs, Wijnaldum a confirmé qu'il porterait pour cette rencontre un brassard arc-en-ciel siglé du message « One Love », alors que la récente loi hostile aux droits homosexuels votée par le Parlement hongrois agite l'Euro depuis plusieurs jours. « La KNVB (Fédération néerlandaise) a proposé cette initiative et nous a demandé d'y réfléchir, a-t-il précisé. Cela correspond aux valeurs de la campagne One Love. Nous défendons la diversité. Chacun devrait être libre de vivre comme il l'entend. » Après une journée de repos, les Néerlandais ont repris l'entraînement ce jeudi avec un groupe au complet, à l'exception de Luuk de Jong, forfait et qui a quitté la sélection mercredi. Ils s'envoleront pour Budapest samedi, à la veille de leur huitième de finale.