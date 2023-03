Xavi à Ancelotti : " nous étions meilleurs..."

Après la défaite du Real Madrid face au FC Barcelone (1-2) dimanche en Liga, l'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti a exprimé ses doutes par rapport au but refusé pour un hors-jeu par la VAR à Marco Asensio (voir brève 09h00). Face aux médias, le coach des Blaugrana Xavi a recadré le technicien italien après cette sortie.