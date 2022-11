[Yoonu Qatar] Yachts de luxe et "vrais VIP", Dubaï se prépare à sa façon au Mondial

Profiter d'un évènement sportif planétaire du pont d'un navire de luxe: équipés d'une flottille de yachts amarrés dans la marina de Dubaï, c'est une des options cinq étoiles proposées par les Emirats arabes unis aux amateurs de foot fortunés, à l'occasion du Mondial au Qatar.



Située à une heure de vol du pays hôte, Dubaï fait partie des destinations du Golfe qui espèrent tirer profit de l'afflux de supporters en quête d'un éventail plus large d'hébergements et d'un accès plus aisé aux boissons alcoolisées.



A l'orée de la grand-messe du football mondial, qui débute dimanche, certaines entreprises de luxe exploitent le filon: tout est mis en oeuvre pour qu'une clientèle fortunée, sans billets pour les matches mais qui a des milliers de dollars à dépenser, puisse regarder les rencontres du Mondial sur grand écran depuis le pont supérieur d'un yacht. Moyennant le paiement de sommes parfois extravagantes.



"Celui-ci est à 20.000 dollars (environ 19.200 euros) la nuit", témoigne auprès de l'AFP la responsable marketing de Xclusive Yachts, Jainney Thakker, en désignant un des navires.



Fidèle au "bling-bling" local, le yacht en question, trois étages et 43 mètres de long, dispose d'un grand écran, d'un jacuzzi en extérieur, d'un bar et d'un salon chic avec des canapés en "L" et une reproduction d'un léopard en cristal scintillant.



"Nous avons un chef à bord qui propose une cuisine gastronomique du monde entier", enchaîne Mme Thakker, qui précise que "le champagne coule à flot".



Le navire, qui peut accueillir jusqu'à 125 personnes, fait partie de la flotte de yachts d'un blanc immaculé amarrés dans la Marina, tous fin prêts à accueillir l'afflux de supporters.



Son jacuzzi extérieur offre une vue imprenable depuis la poupe. Et pour tous ceux qui souhaitent se rendre au Qatar pendant la Coupe du monde, la même société propose une offre spéciale à 100.000 dollars pour un voyage d'environ six jours.



Pour attirer les spectateurs du Mondial, les Émirats arabes unis offrent des visas à entrées multiples pour la somme -relativement modique- de 100 dirhams (27 dollars).