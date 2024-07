YOUCEF ATAL "N’A RIEN À FAIRE À L’OM": FRONDE DU MAIRE DE MARSEILLE ET D'UNE PARTIE DES SUPPORTEURS

Si des contacts existent entre l’OM et le latéral droit algérien Youcef Atal, le maire de Marseille, Benoît Payan, a estimé vendredi que l’ancien Niçois n’a pas sa place dans le club marseillais en raison de sa condamnation pour provocation à la haine en début d’année.





Youcef Atal rejoindra-t-il l’OM cet été? Libre de tout contrat après son expérience en Turquie à l'Adana Demirspor, l’arrière droit de 28 ans intéresse le club phocéen. Comme expliqué par RMC Sport jeudi, les conseillers de l’Algérien et l’Olympique de Marseille discutent depuis plusieurs jours.





Si le Fennec est tenté par le défi marseillais, pour la direction de l'OM, la quête d’un latéral droit n’est pas la priorité pour ce mercato estival. Et un autre obstacle pourrait se mettre en travers du chemin de l’ancien Niçois: son passé judiciaire, un frein pour le maire de Marseille, Benoît Payan.









Il va contacter Pablo Longoria





Pour rappel, le 3 janvier dernier, Youcef Atal a été condamné à huit mois de prison avec sursis et 45.000 euros d'amende, après avoir été reconnu coupable de "provocation à la haine à raison de la religion". L’Aiglon avait partagé une vidéo d’un prédicateur palestinien appelant à "un jour noir sur les juifs", sur fond de conflit entre Israël et le Hamas.





Une condamnation rédhibitoire pour Benoit Payan: "Je ne suis pas président de l'Olympique de Marseille mais je peux vous dire une chose en tout cas, chaque propos antisémite, chaque propos raciste, qui a fait l'objet d'une condamnation, ou pas d'ailleurs, n'est pas acceptable, n'a rien à faire dans le sport, n'a rien à faire à l'Olympique de Marseille" a déclaré l’élu à Radio JM.