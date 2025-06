Youssou Ndoye, pilier sénégalais de l'APR Kigali, veut finir en beauté avant de retrouver les Lions (vidéo)

Ancien co-capitaine des Lions du Sénégal, Youssou Ndoye continue de montrer l’exemple, sur et en dehors du terrain. À 33 ans, le pivot sénégalais vient de vivre une expérience inédite avec l’Armée Patriotique Rwandaise (APR) lors de la Basketball Africa League (BAL) 2025. Pour sa deuxième participation dans cette compétition panafricaine, APR a impressionné en atteignant les demi-finales, un exploit historique pour le club rwandais.









« C’était ma première fois, donc c’est une bonne expérience pour moi, » confie Ndoye à Seneweb après la défaite en demi-finale contre Al Ahli Tripoli (84-71). « Même pour l’équipe d’APR, c’était la première fois qu’elle arrivait aussi loin depuis le début de la BAL. C’est quelque chose de positif. »









Loin d’être abattus, les joueurs d’APR se projettent déjà sur la petite finale, avec l’objectif de repartir avec la médaille de bronze: « On aurait bien aimé aller en finale, mais maintenant, on se concentre sur la troisième place. »





Fondé en 1993 pendant la période de cessez-le-feu entre le Front Patriotique Rwandais et le gouvernement rwandais, le club APR a toujours porté un message de reconstruction, de discipline et d’engagement.





Guidé par Ndoye, APR a pu compter sur des joueurs d’expérience comme Chasson Randle, Nuni Omot, Aliou Diarra et Ntore Habimana, qui ont tous contribué à cette campagne remarquable.









Une fois la BAL terminée, Youssou Ndoye se tournera rapidement vers sa prochaine mission: représenter le Sénégal à l’AfroBasket en août. « Là, on va se préparer pour ce nouveau défi c’est sûr, parce que c’est notre pays, c’est la patrie. On va bientôt entrer en regroupement et préparer cette Coupe d’Afrique, inch’Allah, » déclare-t-il, déterminé.









Le pivot sénégalais a déjà disputé plusieurs grandes compétitions avec les Lions, dont l’AfroBasket 2017 et 2021 (médaille de bronze), et la Coupe du monde FIBA 2019. Son leadership et son expérience internationale seront des atouts précieux pour une sélection sénégalaise en pleine reconstruction.





Au-delà des terrains, Youssou Ndoye croit fermement au rôle transformateur de la BAL pour la jeunesse africaine : « Ça commence à inspirer beaucoup de jeunes, surtout ceux qui jouent dans les championnats locaux. Savoir que s’ils gagnent, ils peuvent se retrouver sur une grande scène comme celle-là, ça motive. On espère que ça va encore grandir avec les années, inch’Allah. »





Ancien étudiant de St. Bonaventure University aux États-Unis, où il a brillé en NCAA, Ndoye est un exemple de réussite pour de nombreux jeunes Sénégalais. Fils d’une ancienne joueuse de l’équipe nationale, il a été initié très tôt au basketball et n’a jamais cessé de représenter son pays avec fierté.