Youssouf Dabo assure: ‘’On va jouer et on va gagner la finale’’

Malgré un match difficile contre la Guinée-Bissau, vendredi, en demi-finale du tournoi de l’Ufoa zone A, l'entraîneur des Lionceaux, Youssouf Dabo, est optimiste pour la der. Le technicien sénégalais promet une victoire devant la Gambie, ce dimanche, en finale.





‘’Une finale, elle se joue et elle se gagne. On ne peut gagner sans jouer. On va jouer et on va gagner. On a envie d’aller en Mauritanie en 2021’’, a assuré, hier, Dabo en conférence de presse.









Le coach des Lionceaux soutient avoir oublié le premier match qui avait opposé ses protégés aux Gambiens. ‘’On ne va pas repenser à notre match passé contre la Gambie. On l’a joué, on l’a dépassé. On sait que c'est une autre équipe qui va se présenter devant nous en finale avec une certaine confiance. Alors on doit rester sur ce qu’on fait depuis le début. Il faut rester costaud’’, dit-il.