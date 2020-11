Youssouf Dabo, coach des Lionceaux : ‘’On est frustré…’’

Youssouf Dabo, Coach des Lionceaux

C’est la déception dans le camp des Lionceaux, après leur défaite contre la Gambie, en finale du tournoi de l’Ufoa A qualificatif à la Can-2021 prévue en Mauritanie. Un revers qui a frustré Youssouf Dabo et ses poulains.





‘’C’est vrai qu’il y a la frustration de ne pas gagner ce trophée pour aller à la Can. Mais ils auront d’autres opportunités pour jouer d’autres compétitions dans leur carrière de footballeurs’’, a fait savoir, hier, le technicien sénégalais, en conférence de presse d’après-match.