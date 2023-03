Zappé par Cissé lors du mondial: Habib Diallo raconte son mal

Il faisait partie des championnats d’Afrique, mais il n'avait pas convaincu, semble-t-il, Aliou Cissé lors de la Coupe du monde 2022. Habib Diallo a malgré tout réussi à revenir en sélection lors de la double confrontation des Lions contre le Mozambique.



Auteur d’un but à l’aller, le meilleur buteur sénégalais de la L1 français est en train de reprendre du poil de la bête. Mais la coupe du monde ratée reste toujours un goût amer à travers sa gorge.



‘’ Ça fait mal quand on ne vous appelle pas pour la Coupe du monde mais c'est derrière nous. Aujourd'hui, je n'ai aucune rancune et je n'ai aucune idée de revanche à prendre. Je reste à la disposition du coach et j'essaie d'apporter ma contribution à chaque fois qu'on fait appel à mol. Franchement, il n’y a aucune revanche à prendre’’, confie-t-il dans un entretien avec le quotidien sportif Record.





Cependant l’attaquant de Strasbourg soutient avoir tourné cette page. ‘’Il faut regarder devant. Nous sommes concentrés sur les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Le coach est le seul patron de son équipe. C'est lui qui juge les joueurs et sélectionne en fonction de ses besoins. Peut-être que pendant la Coupe du monde, il a estimé que les autres pouvaient faire le travail à ma place. Le football est ainsi fait. Aujourd'hui, je suis là, d'autres joueurs ne sont pas là et la vie continue ‘’, explique-t-il.