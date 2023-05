Zidane à l’OM, coup de tonnerre confirmé !

Alors que Zinedine Zidane est déterminé à retrouver un banc, l'Olympique de Marseille apparaît bet et bien comme l'un des clubs à même d'accueillir le champion du monde 98.







L’Olympique de Marseille se prépare à une fin de saison brûlante. Deuxièmes au classement derrière l’ogre parisien, les Ciel et Blanc disputent ce samedi un énorme choc face à Lens, qui suit à une petite longueur. En cas de bon résultat à Bollaert, l’OM ne s’interdit pas de regarder plus haut. Conséquence de la crise traversée par le PSG depuis plusieurs semaines. Si le club de la capitale affiche toujours cinq points d’avance, la défaite concédée par les Parisiens face à Lorient et le nouveau psychodrame autour de Lionel Messi autorisent quelques espoirs.









Mais l’été pourrait être tout aussi chaud à Marseille. La faute, cette fois, à une folle rumeur qui bruisse autour du club olympien. Alors que l’avenir d’Igor Tudor est quelque peu incertain malgré les résultats historiques enregistrées par le club phocéen en Ligue 1, plusieurs médias considèrent en effet que l’OM compte parmi les équipes à même d’intéresser Zinedine Zidane, l’icône de la cité phocéenne.









Le Ballon d’Or 1998, sans club depuis la fin de son aventure au Real Madrid au printemps 2021, est déterminé à retrouver un banc d’ici la saison prochaine. Et après Marca, c’est le site spécialisé Calciomercato qui considère Marseille comme l’une des destinations possibles pour le technicien tricolore. Au total, trois clubs seraient susceptibles de l’intéresser. Outre Marseille, le PSG et la Juventus sont également cités. Une Juve qui pourrait d’ailleurs servir les desseins des supporters phocéens si la Vieille Dame, en cas de départ de Massimiliano Allegri, jette son dévolu sur Igor Tudor, qui plairait également beaucoup aux dirigeants turinois.