Zidane au PSG, nouveau rebondissement !

Alors que son nom est évoqué avec insistance du côté du PSG, Zinedine Zidane ne serait pas la seule option envisagée par Doha…



Mauricio Pochettino a beau être sous contrat jusqu’en juin 2023 et le PSG trôner en tête de la Ligue 1 avec 11 points d’avance sur son plus proche poursuivant ou être encore en lice en Ligue des champions – et accessoirement en Coupe de France, le départ du technicien argentin à la fin de la saison semble acquis. Voire même avant selon certaines observateurs, convaincus que l’ancien défenseur central pourrait ne pas survivre à une élimination en Ligue des champions.



Et un renvoi de Mauricio Pochettino apparaît d’autant plus probable que les dirigeants parisiens auraient déjà trouvé son successeur en la personne de Zinedine Zidane. Sans club depuis la fin de son aventure à la tête du Real Madrid, le champion du monde 1998 serait en contacts avancés avec les Rouge et Bleu, des médias espagnols affirmant même que les dirigeants parisiens avaient tenté de le convaincre de rejoindre le PSG dès cet hiver, en vue de la double confrontation contre les Merengue, le mois prochain, en huitièmes de finale de la Ligue des champions.



Mais à en croire le quotidien turc Fanatik, Zinedine Zidane ne serait pas le seul entraîneur susceptible de succéder à Mauricio Pochettino. Il en serait de même de Joachim Low, libre de tout contrat depuis la fin de son long bail sur le banc de la Mannschaft. L’ancien sélectionneur allemand serait en effet également convoité par Fenerbahce mais le champion du monde 2014 réserverait sa réponse, attendant que le PSG avance sur la succession de Mauricio Pochettino.