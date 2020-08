Zidane : « Bale préfère ne pas jouer »

L'entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane a affirmé jeudi que son attaquant gallois Gareth Bale n'avait pas souhaité prendre part au huitième de finale retour de Ligue des champions sur le terrain de Manchester City, vendredi.





L'entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane, a affirmé jeudi que son attaquant, Gareth Bale, ne souhaitait pas jouer contre Manchester City, vendredi, en Ligue des champions. L'attaquant gallois n'avait pas été retenu dans le groupe du Real pour ce huitième de finale retour (2-1 pour City à l'aller).





« Le reste est entre lui et moi »







Zinédine Zidane, entraîneur du Real Madrid

Bale n'a participé qu'à deux rencontres depuis la reprise de la Liga, en juin, après la période de confinement imposée par la pandémie de Covid-19. « Il préfère ne pas jouer, rien de plus, et le reste est entre lui et moi, a déclaré Zidane, jeudi, en conférence de presse. Il y a des choses qui doivent rester dans le vestiaire ».





Interrogé sur l'avenir du Gallois au sein du Real, Zidane ne s'est pas avancé : « Je ne sais pas. Actuellement, il est un joueur du Real Madrid, ça ne change rien. Il préfère ne pas jouer, c'est la seule chose que je peux dire. »