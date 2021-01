Zidane: “Il faut y aller doucement avec Hazard”

Zidane et Hazard

Titularisé, Eden Hazard a joué 67 minutes lors de la défaite 1-2 du Real Madrid contre l’Athletic Bilbao, jeudi, en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne. “Il faut y aller doucement avec lui”, a déclaré l’entraîneur madrilène Zinédine Zidane en conférence de presse.





“Il lui faut récupérer un peu de confiance, faire un bon match, marquer un but...”, a expliqué Zidane au sujet d’Hazard, dont c’était la quatrième apparition depuis son retour le 30 décembre après une blessure musculaire survenue fin novembre. “Ça se fera petit à petit. On sait le joueur qu’il est, il faut garder patience. Les gens veulent voir la meilleure version d’Eden, mais il faut y aller doucement avec lui”.