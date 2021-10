Zidane pas intéressé, Manchester United a trouvé le remplaçant de Solskjaer

Les jours sont comptés pour Ole Gunnar Solskjaer sur le banc de Manchester United. Selon la presse anglaise, Antonio Conte est en pole position pour lui succéder. Zidane s'éloigne, rapporte Footmercato.



En Angleterre, ça se tend sérieusement pour Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United. Après l'humiliation subie contre l'ennemi juré Liverpool (0-5), les jours sont comptés pour le technicien norvégien sur le banc des Red Devils. Sur sa Une, The Sun parle de «succession» à venir. «Les plans commencent pour le départ de Solskjaer. United a sondé Zidane et Conte. Les agents appellent alors que le conseil d'administration débat du licenciement d'Ole», explique le tabloïd anglais. Erik ten Hag et Brendan Rodgers sont aussi visés par les dirigeants mancuniens. Mais l'entraîneur qui semble être en pole position pour succéder à Solskjaer est Antonio Conte comme le rapporte The Guardian sur sa Une. Dans un «Old Trafford glacial», «les joueurs doutent de Solskjaer, mais Conte est intéressé par le poste à United.» De son côté, The Times indique que «Solskjaer est dans la lutte pour sauver son poste à United, le manager craint d'être licencié alors que la direction discute de l'avenir.» De son côté, le Daily Star met en avant le message de Cristiano Ronaldo, qui a asséné que cette lourde défaite était la faute des joueurs. Avec cette sortie, CR7 vole au secours de coach mais pour le tabloïd, «les joueurs ont perdu le fil, pas Solskjaer, Ronaldo exige une réponse des stars.» En cette fin octobre, Manchester United semble déjà être à un tournant de sa saison.