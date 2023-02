Ziguinchor : Affrontements entre policier et supporters au Stade Aline Sitoé Diatta.

Des supporters de l'ASC Karantaba ont pris d'assaut la pelouse du Stade Aline Sitoé Diatta. Ces derniers protestent ainsi pour dire non à la finale départementale devant opposée les ASC Kadior à Belfort en seniors.





C'est après le coup de sifflet finale entre le Réal et Belfort en cadet, match remporté par la première équipe citée par 1 but à 0, que les supporters de Karantaba ont envahi la pelouse. Ces derniers ne digèrent pas la décision de L'ODCAV d'avoir éliminé leur équipe par réserve. Leur acte de sabotage l'entrée en lice des ASC Belfort et Kadior a favorisé l'intervention des forces de l'ordre qui ont fini par faire usage de grenade lacrymogènes. La situation reste toujours tendue, mais l'on nous signale des négociations pour voir la conduite à tenir pour l'heure. Reste à voir si cette finale va finalement se jouer.

Pour rappel cette finale avait été programmé le 28 janvier dernier, mais suite à des risques de troubles le Préfet a sorti un arrêté pour suspendre cette rencontre jusqu'à nouvel ordre. Sur arrêté du Préfet la fin du championnat populaire du départemental de Ziguinchor a été programmée ce Dimanche. Une reprogrammation pas du coup des dirigeants et autres supporters de l'ASC Karantaba, éliminés de cette compétition sur papier.