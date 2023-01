Ziguinchor : La finale départementale de l'ODCAV suspendue par le préfet

La finale départementale de l'ODCAV suspendue par le préfet

Elle était prévue pour hier soir la finale départementale de l'organisme départemental de coordination des activités de vacances (ODCAV) de Ziguinchor. Malheureusement un arrêté du Préfet sorti quelques heures avant la tenue de cette grande rencontre a été transmis aux intéressés pour décider de la suspension de cette finale.