Ziguinchor : Seydou Sané au chevet des anciens footballeurs du Casa

Les anciens footballeurs du Casa Sport qui n’ont pas réussi leur rêve de devenir des professionnels et n’ont pas tous un emploi malgré le fait qu’ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour promouvoir le football dans la région, ont reçu des mains de l’actuel président de la structure un soutien de taille. L’objectif est de les accompagner dans la reconversion sociale et économique.Aussi vont-ils, selon Seydou Sané, grâce aux moyens financiers qui leur ont été remis en guise de soutien, s’investir dans les activités génératrices de revenus et ainsi faire face à la précarité sociale.Soulagés et réconfortés par ce geste qu’ils qualifient d’humaniste, les membres de l’Association des anciens footballeurs du Casa Sport ont remercié le président Seydou Sané pour avoir pensé à eux en de pareilles circonstances.