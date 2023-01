Zinédine Zidane pourrait prendre la tête du PSG avec deux cadeaux pour Mbappé

Champion du monde avec la France, en 1998, Zinédine Zidane doit encore patienter avant de prendre la tête des Bleus. Didier Deschamps a prolongé son bail jusqu’en 2026 avec l’équipe de France. Pendant ce temps, Zizou, au chômage depuis plusieurs années, ne compte pas continuer à se tourner les pouces. Selon Marca, l’ex-champion du monde pourrait entraîner le PSG, si Christophe Galtier, l’actuel coach du club de la capitale échoue en Ligue des champions.





Neymar vendu ?





Le média espagnol va même plus loin, en révélant les conditions posées par Zizou pour prendre la tête du PSG. Des conditions qui sont en même temps des cadeaux pour Kylian Mbappé. En effet, selon Marca, Zinédine Zidane voudrait avoir Ousmane Dembelé dans son équipe. Le Barcelonais a une clause libératoire de 50 millions d’euros. C’est dans les cordes des dirigeants qataris du PSG. En plus, l’ailier du FC Barcelone est un ami de Kylian Mbappé. Il serait donc heureux de l'accueillir au Parc des Princes. Le quotidien espagnol Marca informe également que Zidane ne se battra pas pour conserver Neymar.