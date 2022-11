[Yoonu Qatar] Zoom sur le « plus beau but du XXe siècle »

Dans quelques jours, va débuter à Doha, au Qatar, l’édition 2022 de la Coupe du monde de football. Cette prestigieuse compétition coïncide avec le deuxième anniversaire du décès (25 novembre 2020) de Diego Armando Maradona, légende du ballon rond. Seneweb regarde dans le rétroviseur pour vous replonger dans les circonstances du « plus beau but du XXe siècle » qu’il a marqué, un soir du 22 juin, en quarts de finale du Mondial-1986 contre l’Angleterre.



« Maradona met le pied sur le ballon. Le génie du football mondial s'élance côté droit, il efface un troisième joueur, il veut la donner à Burruchaga. Toujours Maradona ! Génie ! Génie ! Génie ! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta buuut ! Buuut ! Buuut ! J'ai envie de pleurer ! Dieu saint ! Vive le football !» Diego Armando Maradona venait ainsi de choquer le monde. Victor Hugo Morales, commentateur uruguayen, en tête. Ce jour-là, il règne une chaleur caniculaire sur Mexico. Et l’Albiceleste a rendez-vous avec un adversaire bien particulier : l’Angleterre qui, quatre ans plus tôt, l’avait humilié militairement lors de la guerre des Malouines. Mais le dribbleur magique, son vice, son sens de la formule fracassante et son patriotisme anti-impérialiste, va laver l’honneur bafoué de la Nation.



À bien des égards, le quart de finale de Coupe du monde entre l’Argentine et l’Angleterre, le 22 juin 1986, concentre sur 90 minutes toutes les facettes de la légende Maradona. Côté droit, à 40 mètres de son but, le numéro 10 reçoit le ballon entre Reid et Beardsley. D'un contrôle puis d'un dribble de la semelle, il élimine les deux adversaires pour se mettre dans le sens du jeu. Lancé, il efface aisément un Butcher trop lent et poursuit sa course jusqu'à l'entrée de la surface anglaise. Il crochète Fenwick, récupère le cuir devant la sortie de Shilton qu'il crochète également, résiste au tacle désespéré de Butcher et marque dans le but vide. Invraisemblable. Ce chef-d'œuvre, élu « plus beau but de l'histoire de la Coupe du monde » puis "but du siècle" lors d’un sondage organisé par la Fifa en 2002.



« C’est le seul moment de ma carrière où j’ai eu envie de célébrer le but d’un adversaire », avait déclaré l’ancien avant-centre d'Everton et de l’Angleterre Gary Lineker, qui réduisit le score en fin de match. « Je sais que je suis plus idolâtré en Écosse qu'ailleurs pour ce but », aimait plaisanter Maradona, en référence à la joie des Écossais, qui se réjouissent des déconvenues de leurs voisins et rivaux anglais.



« Main de Dieu »



Dans son livre "Mi Mundial, mi verdad" (Mon mondial, ma vérité), Maradona explique être en mission lors de ce match. Il confie qu’avec ses compagnons de la sélection, il veut « rendre honneur à la mémoire des morts », des soldats tombés au combat sur le petit archipel de l’Atlantique Sud. « Les Anglais se sont comportés en gentlemen avec nous. Y compris après la victoire, ils sont venus dans le vestiaire pour nous saluer et échanger les maillots », relate l'ancien numéro 10 de la sélection argentine. A rappeler, toutefois, que la victoire est pourtant entachée d'un célèbre but ... de la main. Le chronomètre indique la 51e minute. Maradona et Jorge Valdano tentent un une-deux, le ballon contré par un défenseur anglais prend de la hauteur. À la réception dans la surface de réparation, Diego Maradona est à la lutte avec le gardien de but anglais, Peter Shilton. « C'est venu tout seul, comme sur les terrains de quartier. Je mesure 1,66 m et Shilton 1,85 m, je n’avais aucune chance. Alors, j’ai sauté comme une grenouille et j’ai fait 'tac' avec le poing gauche », se souvient "El Pibe de Oro" dans son autobiographie. Le stade explose de joie et la main est passée presque inaperçue. Shilton ne l’a pas vue. Seul le défenseur Terry Fenwick court en protestant vers l’arbitre, le Tunisien Ali Bennaceur. «Un peu avec la tête de Maradona, un peu avec la main de Dieu», expliquera le joueur après la rencontre. Un geste aussi mythique qu'injuste pour les joueurs de Bobby Robson.