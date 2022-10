2ème Edition des MTL Connecte: Le Sénégal à l'honneur

Le Sénégal est le premier pays à être mis à l’honneur au MTL connecte : la Semaine numérique de Montréal, ce mardi 18 octobre. Le thème de cette année est axé sur les échanges autour des solutions de développement d’un numérique responsable intégrant les questions éthiques, sociales et écologiques.





La délégation sénégalaise, sous la conduite du ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie Numérique Me Moussa Bocar Thiam et de l'ambassadeur du Sénégal au Canada et à Cuba, contribuera à montrer le dynamisme du Sénégal et son ambition de faire de la transformation numérique un des catalyseurs d’une croissance plus inclusive à travers les lignes directives du Plan Sénégal Émergent à l’horizon 2035. Elle va présenter, cette occasion, comment le Sénégal se positionne sur le continent africain en matière d’innovation, célébrer le 60ème anniversaire des relations de coopération sénégalo-canadienne et le rôle qu’assume le Sénégal à la présidence de l’Union africaine et présenter les opportunités de collaboration entre le Sénégal et le Québec.