Accès à la télévision par satellite : la Chine et StarTimes connectent gratuitement 10.000 villages à Leral TV (Canal 797)

Le projet « Accès à la télévision par satellite pour 10.000 villages africains » annoncé par le président chinois Xi Jinping en 2015? visait à connecter 10.000 villages de 23 pays africains à la télévision numérique par satellite et à offrir des décodeurs à 200.000 foyers africains. Ainsi, la Chine et StarTimes connectent Leral TV gratuitement à 10.000 villages.