Agrotechnologie: La deuxième édition de l'AYUTE Africa Challenge Sénégal est lancée avec 12 millions de FCFA à gagner

En 2050, la population sénégalaise devrait doubler pour atteindre environ 25 millions d'habitants. Cette projection incite les autorités du pays à redoubler d'efforts pour réaliser l'autosuffisance alimentaire. Cette ambition est également partagée par l'ONG Heifer International. Présente dans 11 pays africain dont le Sénégal (depuis 2007), cette structure investit dans le but d'accélérer la création d'entreprises dans l'agriculture numérique. Ainsi, plus de 1,5 million de dollars ont été investis sur le continent par l'ONG pour atteindre cet objectif. Au Sénégal, plus de 196 000 ménages ont bénéficié de cette aide.





À la suite d'une étude menée sur la période 2020-2021, Heifer International a constaté que l'implication des jeunes dans l'agriculture recule chaque jour.





Pour tenter d'inverser cette tendance, elle a mis en place le concours Ayute Africa Challenge, dont la deuxième édition a démarré ce mardi 14 mars. "Les jeunes n'utilisent plus les anciennes technologies. Les jeunes d'aujourd'hui s'intéressent aux nouvelles technologies. Nous avons essayé de voir quelles seraient les possibilités de mettre en relation des jeunes qui utilisent les nouvelles technologies dans le secteur", explique Abdoul Karim Gueye, directeur de Heifer International Senegal. Il a ensuite expliqué les critères de participation à ce concours : "Ici au Sénégal, il faut être un jeune sénégalais et être intéressé par les innovations technologiques. Nous voulons sélectionner les jeunes innovateurs pour promouvoir la transformation de l'agriculture au Sénégal".





Les trois meilleures équipes à ce concours se partageront une somme de 12 millions de FCFA. Outre cette manne financière, les candidats sélectionnés bénéficieront, tout au long de la compétition, de plusieurs formations intensives dans divers domaines tels que les discours et l'élaboration d'un modèle commercial. De plus, l'ONG s'engage à mettre en relation les candidats avec des partenaires pour le développement de leurs entreprises ainsi qu'avec des institutions financières. Les inscriptions ont commencé sur la plateforme