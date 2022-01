Bientôt plus de carte SIM dans les iPhone ?

Toujours à la pointe de l'innovation, Apple serait en train de travailler sur une petite révolution : l'abandon pur et simple de la fameuse carte SIM, celle que l'on insère dans son appareil pour pouvoir profiter de son forfait depuis la nuit des temps. Ou plutôt, la fin des années 1990...



Depuis l'invention en 1974 de la carte à puce (par un Français d'ailleurs, Roland Moreno), la carte SIM s'est imposée dans tous les portefeuilles et toutes les poches, pour de multiples usages : cartes bancaires, cartes vitales, cartes de transport, mais aussi les cartes téléphoniques, bien utiles à l'époque où il n'y avait pas de smartphones. La carte SIM a évolué au fil des années, et sa taille a diminué en même temps que son nom a changé : on a ainsi eu la mini-SIM, la micro-SIM, la nano-SIM, et enfin l'eSIM, sa version dématérialisée. Il y aussi eu Sim l'humoriste, mais c'est une autre histoire. Et d'ailleurs, Apple veut en raconter une autre, en arrêtant d'équiper ses iPhone de cartes SIM. Rassurez-vous, ce n'est pas prévu pour début 2022. Mais ça arrivera tout de même très vite...





Pour pouvoir profiter du forfait choisi chez son opérateur, il faut insérer sa carte SIM dans son smartphone. C'est de cette façon qu'il est possible de passer des appels et d'envoyer des messages, tout comme d'utiliser les données en 4G ou en 5G. La carte SIM est donc tout simplement indispensable au bon usage d'un téléphone, même si sa version physique, sous forme de petite carte équipée d'une puce, n'est plus la seule disponible : depuis 2020, SFR propose par exemple de souscrire à l'eSIM. Son principe est tout aussi simple, voire davantage : il suffit de l'activer via un code pour bénéficier de son forfait, sans avoir besoin d'insérer de carte SIM. L'avantage, vous l'aurez compris, étant de ne plus risquer de perdre ou endommager la carte SIM, de démonter son téléphone pour l'insérer, et même de pouvoir directement jongler entre plusieurs lignes, sans avoir à changer de cartes. Le top pour les agents secrets. Ou les gens qui voyagent, ou alternent entre ligne pro et ligne perso...