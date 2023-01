BMW dévoile un prototype de voiture qui peut changer de couleur

BMW a dévoilé mercredi à Las Vegas un prototype de voiture qui peut changer de couleur et fait la part belle aux technologies numériques à l'intérieur de l'habitacle, comme la projection d'informations sur toute la largeur du pare-brise.



Baptisée BMW i Vision Dee, la voiture a été présentée à l'occasion du grand rendez-vous annuel de l'électronique grand public à Las Vegas lors d'un mini-show où est apparu Arnold Schwarzenegger.



Le constructeur avait déjà divulgué au même salon l'an dernier une voiture pouvant changer de teintes, mais uniquement de gris.



La carrosserie du nouveau prototype peut, elle, afficher toute une palette de couleurs, uniformément, en bandes ou en damiers.



BMW i Vision Dee reste un concept mais est censé inspirer les nouveaux véhicules du constructeur.



La possibilité de projeter des informations comme la vitesse et la direction sur toute la largeur du pare-brise par exemple sera disponible à partir de 2025.



BMW a aussi évoqué la possibilité de projeter des images en réalité augmentée, voire de transformer l'ensemble du pare-brise en un écran, des technologies censées permettre de mélanger "les mondes réel et virtuel".



L'idée est de créer grâce à un ensemble de logiciels un "compagnon" offrant une expérience personnalisée, a affirmé le patron du groupe, Oliver Zipse: le nom Dee est l'acronyme de "Digital emotional experience", ou "Expérience émotionnelle numérique".



L'acteur de Terminator s'en est amusé, soulignant avoir été "un peu inquiet" à l'idée d'intégrer autant de technologies dans une voiture "puisque dans la plupart de mes films, la machine était l'ennemi".