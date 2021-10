Censure, pressions... Pourquoi le départ de LinkedIn de la Chine était devenu inévitable

Le géant américain Microsoft a justifié le départ de son réseau LinkedIn de Chine, jeudi, par "un "environnement opérationnel difficile". Un euphémisme. La plateforme dédiée aux relations professionnelles et à l'emploi a logiquement plié bagage après seulement sept ans d'activité sur place, et malgré une formule édulcorée pour le très surveillé marché chinois.



Finalement, Microsoft se retire de Chine sans attendre qu'on l'y oblige, à l'inverse de Facebook, Twitter et Google, qui avaient quant à eux tenu une poignée d'années, avant d'être bannis en 2009-2010. Dernièrement, la messagerie chiffrée Signal ainsi que l'application de salons vocaux Clubhouse ont également été victimes du gigantesque pare-feu national qui empêche de nombreuses compagnies étrangères d'y faire prospérer leurs sites et leurs applications. Seul Apple opère toujours en Chine, non sans d'importantes compromissions.



Ce retrait volontaire, tout en maîtrise, s'explique par deux raisons. D'une part, parce que Microsoft dispose d'une plutôt bonne image dans l'empire du Milieu. Le pionnier de l'informatique moderne compte plusieurs milliers d'employés en Chine depuis son installation au début des années 1990. Il entretient par ailleurs des centres de recherche et développement (R&D) à Pékin et Shanghai, tout en commercialisant une version (elle aussi censurée) de son système d'exploitation Windows 10.



Puis, LinkedIn, fort de 50 millions d'utilisateurs en Chine, lancera tout de même un nouveau service, InJobs. "Notre nouvelle stratégie consiste à mettre l'accent sur l'aide aux professionnels chinois pour trouver un emploi en Chine et les entreprises chinoises à trouver des candidats de qualité. InJobs n'inclura pas de flux social ou la possibilité de partager des messages ou des articles. Nous continuerons également à travailler avec les entreprises chinoises pour les aider à créer des opportunités économiques", a détaillé l'ingénieur en chef Mohak Shroff, sur le blog de l'entreprise.





Le départ de LinkedIn, aussi doux soit-il, demeure néanmoins très contextuel. Il s'inscrit dans la sévère reprise en main de l'économie par le leader chinois Xi Jinping, au détriment des grandes compagnies chinoises ou étrangères.







Printemps dévastateur



La pression devenait de plus en plus forte. En mars 2021, LinkedIn avait suspendu l'enregistrement de nouveaux comptes à cause d'une mise en garde de Pékin. Deux mois plus tard, Microsoft, avec LinkedIn et Bing, son moteur de recherche, était épinglé pour une "collecte de données inappropriées" par le pouvoir. En juin, le réseau devait enfin se plier à la suspension de comptes de journalistes, militants ou universitaires pour la présence sur leurs profils de contenus jugés "interdits". Par exemple : ceux faisant référence à la sanglante répression des manifestations sur la place Tian'anmen, à la fin du printemps 1989.



Ce dernier épisode a particulièrement agacé aux Etats-Unis, en plein conflit économique et idéologique avec la Chine. "LinkedIn faisait face à des risques pour sa réputation et son modèle commercial mondial s'il continuait à censurer au nom des autorités chinoises", estime aujourd'hui Evan Medeiros, professeur à l'Université de Georgetown qui conseille les entreprises multinationales sur leurs activités en Chine, à l'AFP.



Microsoft a donc préféré arrêter les frais. Surtout, avant que la pression chinoise ne se fasse encore plus forte. Entre janvier et décembre 2020, LinkedIn avait déjà reçu 42 demandes de retrait de contenus de la part du gouvernement chinois, contre 17 en 2019 et "seulement" 13 en 2018, révèlent ses rapports publics.





La Chine a enfin adopté fin août une nouvelle loi sur la protection de la vie privée en ligne, qui devrait entrer en vigueur d'ici le 1er novembre. Si ses contours restent vagues, l'objectif est limpide : contrôler toutes les données émises depuis la Chine, et rendre encore plus difficile leurs transferts vers l'étranger.