Connaissez-vous la première phrase prononcée depuis un téléphone portable ?

Le 3 avril, alors que le Sénégal s’apprêtait à célébrer le lendemain 63 ans d’accession à la souveraineté internationale, le téléphone portable fêtait ses 50 ans. En effet, cet objet indispensable de nos vies a été utilisé pour la première fois le 3 avril 1973.



Et savez-vous quelle est la première phrase prononcée à l’aide de l’appareil ? Elle est simple : «Salut Joe, c’est Marty Cooper.» Elle a tonné dans une rue de New York. De la bouche de Martin Cooper, l’inventeur du téléphone portable.



Cet ancien ingénieur de Motorola est aujourd’hui un nonagénaire. D’après le magazine français Le Point, qui a célébré les 50 ans du cellulaire dans son édition parue le 6 avril, Cooper «appelle à utiliser son smartphone de manière plus parcimonieuse».