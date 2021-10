Dérives sur les réseaux sociaux : Yankhoba Diatara annonce une réflexion au plus haut niveau

Face à ce que d'aucuns considèrent comme des dérives devenues de plus en plus récurrentes sur les réseaux sociaux, le ministre de l’Economie numérique et des télécommunications, Yankhoba Diatara a engagé une réflexion entre experts et parties prenantes pour réguler ce secteur. Il l’a annoncé hier, lors de la cérémonie du lancement d’octobre cyber (sensibilisation contre la cybercriminalité).



De son avis, il convient de réguler et encadrer d’où la nécessité d’une réflexion de plus haut niveau, impliquant l’expertise nationale et les parties prenantes, pour trouver une solution à cette situation inconfortable.



D’après le ministre repris par le « Soleil », les dérives sur les réseaux sociaux sont devenues une préoccupation pour tous et « particulièrement nos guides religieux », dit-il avant d’ajouter que l’encadrement va permettre au gouvernement de prendre en charge « la préoccupation et la forte demande citoyenne ».