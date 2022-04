Elon Musk rachète Twitter pour la coquette somme de...

The Twitter Board has reached an agreement with @ElonMusk https://t.co/CCZ6IV6Q7P

Elon Musk a réussi son coup. Le conseil d'administration de Twitter a annoncé lundi soir avoir accepté l'offre de rachat déposée il y a à peine deux semaines par le patron de Tesla et de SpaceX. Elon Musk n'a pas dévié de son prix, «définitif et le meilleur» qu'il puisse proposer, de 54,20 dollars l'action soit une valeur totale de 44 milliards de dollars.

Le feuilleton Musk-Twitter, qui a débuté début avril lorsque le milliardaire est devenu premier actionnaire du réseau social, a connu une brusque accélération en fin de semaine dernière. Jeudi, l'entrepreneur a dévoilé avoir sécurisé le financement d'un tel rachat : il apporterait 21 milliards de dollars en fonds personnels, tandis que plusieurs banques, dont Morgan Stanley, lui assurent des prêts d'un total de 25 milliards de dollars.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means