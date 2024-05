Huawei lance un Cloud en Égypte

Huawei Cloud devient la première entreprise au monde à ouvrir un cloud public en Égypte, Industry AI accélère la digitalisation en Égypte et dans la région Northern Africa



[23 mai 2024, Le Caire] Huawei a inauguré ce mardi 21 mai une infrastructure cloud en Égypte, devenant ainsi la première entreprise à établir un cloud public dans la région Northern Africa. La région du Caire apportera les capacités intelligentes et innovantes de Huawei Cloud et servira de hub pour les pays de la région.



L'annonce, faite lors du Huawei Cloud Summit 2024 au Caire mardi, renforce la présence mondiale de Huawei Cloud, avec 93 zones de disponibilité réparties dans 33 régions.



S’exprimant lors du sommet, Jacqueline SHI, President of Huawei Cloud Global Marketing & Sales Service, a déclaré que Huawei Cloud apportera ses capacités telles que l'intelligence artificielle, les grands modèles de langage en arabe et les bases de données pour la Vision 2030 de l'Égypte. “À partir d'aujourd'hui, toute personne peut entreprendre le voyage de la numérisation sur Huawei Cloud. Grâce à nos capacités uniques en matière de puces, notre cadre informatique d'IA et notre plateforme de formation, nous pensons pouvoir aider le pays à renforcer sa souveraineté en matière de données et à posséder de grands modèles de langage qui sont essentiels pour sauvegarder et transmettre l'histoire, la culture et les connaissances du pays.”, a-t-elle ajouté.



Huawei Cloud a également annoncé son nouveau grand modèle de langage (LLM) en arabe, une étape importante pour soutenir les entreprises de la région dans la transformation numérique des industries verticales. Le service de reconnaissance automatique de la parole (ASR) prend en charge des fonctions couvrant plus de 20 pays arabophones, avec un taux de précision atteignant 96 %.



“Bien que ce grand modèle de langage en arabe n’ait été que récemment introduit en Egypte, le modèle Pangu de Huawei a déjà été adopté dans des cas d'utilisation réels en Chine et dans d'autres régions. Par exemple, le modèle d'IA peut aider les juges à analyser les enregistrements des tribunaux et les médecins à vérifier leurs ordonnances”, a ajouté Colin HU, President of Enterprise & Cloud Business, Huawei Northern Africa, partageant l'évolution des cas d'utilisation des capacités d'intelligence artificielle de Huawei Cloud et de ses vastes modèles linguistiques.



“Nous rassemblons nos expériences mondiales en matière de transformation numérique sur Huawei Cloud”, a déclaré Jacqueline SHI. “En combinant le savoir-faire industriel avec la technologie, nous pouvons réellement aider l'industrie à tirer pleinement parti du cloud. C'est une vision partagée par notre équipe.” Huawei Cloud sert plus de 500 clients financiers, 800 projets d’e-gouvernement, 120 opérateurs et les 30 plus grands constructeurs automobiles mondiaux.



Mark CHEN, President of Huawei Cloud's Global Solution Sales Department, a dévoilé l'architecture CHANGE après le lancement. Cette architecture se distingue par une “nouvelle infrastructure cloud native”, une “plateforme technologique cloud complète (IA)”, des “solutions de pointe pour divers scénarios industriels”, des “services professionnels efficaces et complets” et des “services de conseil d'experts”, capables de fournir de meilleurs services, plus efficaces et plus précieux aux clients opérant dans les secteurs de la finance, des affaires gouvernementales, du e-commerce, des médias et dans divers autres secteurs d'activité.



“Nous pensons qu'il s'agit aujourd'hui de la meilleure pratique en matière d'architecture pour la transformation numérique. Cette dernière est un projet systématique complexe, et les entreprises doivent répondre aux défis de la transformation et de la modernisation de l'industrie avec une pensée systématique et des architectures innovantes”, a déclaré Mark CHEN.



Huawei a annoncé un investissement de 300 millions de dollars US sur cinq ans pour asseoir cette première infrastructure de cloud public en Égypte, offrant plus de 200 services cloud, y compris des plateformes d'IA, des plateformes de données et des plateformes de développement. Afin de soutenir un écosystème prospère, Huawei aidera 200 partenaires logiciels locaux, autonomisera 1 300 partenaires de distribution et construira, à terme, un écosystème local florissant de logiciels et d'applications. Au cours des cinq prochaines années, Huawei formera également 10 000 développeurs locaux et 100 000 professionnels du numérique dans la région pour favoriser la transformation intelligente.



Enfin, pour accélérer le développement de l'écosystème, Huawei Cloud a annoncé des améliorations de son programme de soutien aux start-ups en Égypte, incluant une plateforme cloud avancée, des programmes de formation et des ressources commerciales. Le Huawei Cloud Startup Program assigne des équipes dédiées pour conseiller les start-ups sur l'adoption du cloud et subventionne leur utilisation du cloud. Une start-up peut demander des crédits cloud d'une valeur maximale de 150 000 dollars.