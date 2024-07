« Huawei Seeds For The Future : 10 ressortissants du Cycle B de l'ENA représentent le Sénégal à la compétition Tech4good au Maroc »

Huawei Northern Africa organise la première édition régionale de son programme Seeds for the Future. Ce programme intensif de formation numérique s'adresse aux étudiants talentueux de plus de 15 pays d'Afrique du Nord, de l'Ouest et Centrale. L'événement se tiendra à Essaouira, au Maroc, du 3 au 9 juillet.





L'initiative Seeds for the Future de Huawei vise à renforcer les capacités technologiques des jeunes talents et à promouvoir la digitalisation à travers le continent africain. En mettant l’accent sur la formation, Huawei s'engage à préparer la prochaine génération de leaders du numérique, contribuant ainsi au développement technologique et économique de chaque territoire.





Jeremy LIN, Vice-président exécutif de Huawei Northern Africa a déclaré : “Depuis plus de 20 ans, Huawei place la formation au cœur du développement numérique en Afrique. Nous sommes très heureux d'organiser cet événement, le premier dans la région, et impatients de soutenir ces talents tout au long de cette semaine de formation en leur fournissant les outils et les connaissances nécessaires pour devenir de véritables ambassadeurs de la digitalisation sur le continent.”







Cédric YANG, directeur général adjoint de Huawei au Sénégal, met l’accent sur l’importance des formations en TICS « le Sénégal regorge d’un grand potentiel car ayant une population jeune ; parce que notre objectif est de créer un écosystème TIC solide, Huawei au Sénégal, acteur engagé dans la formation et l’éducation des jeunes, mise sur cette jeunesse pour développer des talents capables de relever les défis que le numérique crée. Seeds for the Future a été lancé depuis 2016 au Sénégal et a permis aux alumnis de visiter la Chine, la Tunisie, et de participer au MWC de Barcelone. Cette édition régionale qui se tiendra au Maroc, profitera à dix élèves de l’Ecole Nationale de l’Administration Sénégalaise (ENA) qui, nous l’espérons, mettrons leurs enseignements au profit de leur pays. »





L'événement comprendra des sessions de formation en intelligence artificielle, 5G, Cloud Computing, et Digital Power, dispensées par des experts du numérique. Les participants auront également l'opportunité de travailler sur des projets innovants et de développer des solutions technologiques adaptées aux besoins de leurs communautés. En plus de ces formations, une compétition Tech4Good sera organisée pendant la semaine. Les deux équipes lauréates de cette compétition auront la chance de participer à la finale mondiale Tech4Good en Chine en 2025.





Astou Mbene Ndoye, 25 ans, étudiante de l’Ecole Nationale d’Administration, de la section Impôts et Domaines, a exprimé son enthousiasme : « Ces cours portant sur les technologies de pointe comme la 5G et des outils comme l’intelligence artificielle ou la digitalisation m’ont surtout permis de conforter mes connaissances dans ce domaine mais aussi d’y porter un regard neuf et de connaitre certains outils techniques important pour ma carrière professionnelle future au sein de l’Administration publique ».